Ульяновск, 9 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Ульяновскую область продолжают поступать вакцины от COVID-19. Иммунизацией планируется охватить 595 тыс. жителей, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По данным минздрава Ульяновской области на 8 сентября, с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинировались свыше 338 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — 287 тыс. человек.

Для выработки коллективного иммунитета в регионе планируют вакцинировать 595 тыс. жителей. Всего Ульяновская область получила более 420 тыс. доз различных видов вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области постепенно снижается количество суточное выявляемых случаев коронавирусом: 8 сентября выявлено 272 носителя коронавируса, 7 сентября — 272, до этого двое суток подряд — по 275.