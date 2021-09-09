Якутск, 9 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Учёные Якутии обсудили с главой республики Айсеном Николаевым необходимость создать систему по контролю за вечной мерзлотой. Идея прозвучала на заседании с участием главы региона и директора Института мерзлотоведения СО РАН Михаила Железняка, написал 9 сентября телеграм-канал Республика Саха (Якутия).

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

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Проблемы вечной мерзлоты республики также обсудили представители ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских школ, руководители крупнейших промышленных компаний и современных институтов развития.

Предполагается, что под особый контроль вечную мерзлоту республики возьмут в 2023 году. По мнению учёных, в повышенном внимании нуждаются мерзлотные грунты на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что республика обладает уникальным опытом в изучении вечной мерзлоты и может стать ключевым регионом для реализации инициативы президента по ускоренному внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты уже в 2021 году.