Чита, 9 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейскому в Читинском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

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«В ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулём служебного автомобиля», — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов в один из домов поселка. В районе часа ночи неизвестный подошел к служебному автомобилю и произвел несколько выстрелов в полицейского. Сотрудник полиции пострадал и был госпитализирован, подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время ведется расследование, также полиция ведет поиск преступника.