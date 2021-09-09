Оренбург, 9 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках подготовки к выборам на избирательные участки начали передавать бюллетени для голосования, сообщает облизбирком.

OpenClipart-Vectors Голосование

Полиграфическая организация передает бланки Избирательной комиссии региона и окружным избирательным комиссиям. При передаче бюллетеней присутствуют члены рабочей группы облизбиркома, в том числе представители партий.

В Оренбуржье для проведения выборов изготовлено более 6 млн бюллетеней. Часть бланков напечатана специально для КОИБ. Каждый избиратель получит на предстоящих выборах федерального и регионального уровней четыре бюллетеня — два по выборам в Госдуму и два в Заксобрание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 17−19 сентября. Оренбуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы Заксобрания и ряда органов местного самоуправления.