Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Бурятии утверждена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Таким образом, в следующем году прожиточный минимум в регионе составит 13 130 рублей, что выше действующего в настоящий момент на 2,5%. При этом минимум для трудоспособного населения составит 14 312 рублей, для пенсионеров — 11 292 рубля и для детей — 13 777 рублей.

По словам министра экономики республики Екатерины Кочетовой, подход к расчёту величины был изменён на законодательном уровне.

«Принятие постановления улучшит ситуацию для жителей республики, которые пользуются мерами социальной поддержки, зависящими от величины прожиточного минимума, в том числе для граждан, получающих региональную социальную доплату к пенсии», — отметила она.

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