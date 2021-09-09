Хэфэй, Китай, 9 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Новый грузовой авиамаршрут, связывающий Хэфэй, столицу провинции Аньхой на востоке Китая с Лондоном, был запущен 8 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

В Хэфэе по этому случаю состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве, ознаменовавшая официальное открытие маршрута.

Маршрут авиаперевозок, координируемый компанией JD Logistics, Inc., подразделением по доставке китайского гиганта электронной коммерции JD.com, как ожидается, заполнит пробел в грузовых рейсах между Аньхоем и Европой и удовлетворит спрос на воздушную логистику из Хэфэя и его окрестностей в Европу.

В ближайшие два года будет открыто больше международных авиамаршрутов, связывающих Хэфэй с Японией, Южной Кореей, странами Южной Америки и Восточной Европы, сообщает JD Logistics, Inc.

Общий объем внешней торговли Аньхоя достиг 376,6 млрд юаней (около $58,3 млрд) за первые семь месяцев 2021 года, увеличившись на 27,1% в годовом исчислении, показали данные местной таможни.