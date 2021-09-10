У президента России Владимира Путина 9 сентября выдался насыщенный событиями день. Помимо заседания оргкомитета «Победа», где обсудят заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести», глава государства проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по итогам которых состоится большая пресс-конференция. Также российский президент примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Индии. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе — совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:27 09.09.2021 Начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания по погибшему главе МЧС и гражданам, которых не стало в результате взрыва газа в Ногинске.

14:27 09.09.2021 Путин говорит о том, что блокада Ленинграда не смогла сломить дух его защитников.

14:28 09.09.2021 Оправдание и обеление преступников, их чудовищных планов, мы никогда не допустим — Путин.

14:29 09.09.2021 Мы никогда не позволим забыть беспрецедентный, массовый героизм наших предков — Путин.

14:30 09.09.2021 Путин напомнил, что звание «Город трудовой доблести» удостоены уже 32 населённых пункта.

14:31 09.09.2021 Путин поручил «Единой России» привести в порядок все памятники в тех городах, которые будут удостоены звания сегодня.

14:32 09.09.2021 На сегодняшний день стелы уже установлены в Магнитогорске и Томске.

14:32 09.09.2021 Выступает прокурор России Виктор Краснов.

14:33 09.09.2021 Состоялось торжественное гашение почтовой марки «Город трудовой доблести».

14:34 09.09.2021 Всего было собрано два миллиона 300 тысяч подписей.

14:35 09.09.2021 Краснов предлагает присвоить звание 11 городам, среди них есть Чита.

14:37 09.09.2021 Ряд посёлков, которые внесли большой вклад в победу, стали градообразующими предприятиями.

14:37 09.09.2021 Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа — Путин.

14:38 09.09.2021 Оргкомитет предложил рассмотреть ещё 27 городов.

14:38 09.09.2021 Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания. «Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания

14:38 09.09.2021 Кемерово. В годы Великой Отечественной войны стал центром обороной химической промышленности.

14:39 09.09.2021 Сызрань. Делал снаряды.

14:39 09.09.2021 Дзержинск. Здесь в годы войны была выпущена половина всех взрывчатых веществ и оргстекло, из которого делали козырьки для самолётов.

14:40 09.09.2021 Город Лысьва был единственным, который выпускал каски.

14:40 09.09.2021 Ступино — центр авиационной металлургии.

14:41 09.09.2021 Также предлагается рассмотреть ещё несколько городов, у которых нет орденов, но которые внесли значительный вклад в победу.

14:41 09.09.2021 Воркута. Это сотни и сотни эшелонов.

14:42 09.09.2021 Алдан в Якутии — центр золотодобычи.

14:43 09.09.2021 Уже предложены Кострома и Бологое — удобное географическое положение.

14:43 09.09.2021 Чита. Предприятия города не награждались орденами, однако этот населённый пункт внёс огромный вклад в плане мобилизационных мероприятий.

14:46 09.09.2021 Прокурор России Виктор Краснов — о приговоре Хабаровского трибунала.

14:51 09.09.2021 Путин интересуется, есть ли у участников сегодняшней встречи что-то добавить?

14:51 09.09.2021 Таковых не оказалось.

14:55 09.09.2021 Путин сказал, что рад поздравить представителей 12 городов России с присвоением звания «Город трудовой доблести». Победителями стали: Алдан (Республика Саха — Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).

14:56 09.09.2021 Путин пожелал всем успехов и всего самого доброго. Трансляция временно прекращается.

14:56 09.09.2021 Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте подробнее: Путин напомнил о преступлениях Японии во время Второй мировой войны

15:01 09.09.2021 Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа», которое проходит в режиме видеосвязи, заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Россия не позволит забыть героизм советского народа в годы войны — Путин

15:04 09.09.2021 «Единой России» следует привести в порядок памятники, связанные с подвигами фронта и тыла, в 12 новых городах, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести» Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте также: Путин поздравил 12 городов с присвоением звания «Город трудовой доблести»

15:13 09.09.2021 Минута молчания во время заседания российского организационного комитета «Победа». Источник: kremlin.ru

15:17 09.09.2021 Город Бологое Тверской области вошёл в число 12 российских городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение одобрил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на заседании комитета «Победа». Подробности в материале: Городу Бологое Тверской области присвоят звание «Город трудовой доблести»

15:46 09.09.2021 За 15 лет страны БРИКС смогли наладить эффективное взаимодействие по глобальной и региональной повестке. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС. Читайте также: Путин оценил эффективность работы БРИКС

15:49 09.09.2021 Обстановка в мире сохраняется напряжённой. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС. Об этом: Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям — Путин

15:57 09.09.2021 Уход сил США из Афганистана создал новую угрозу глобальной безопасности в Евразии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС. Об этом: Уход США из Афганистана вызвал новую кризисную ситуацию — Путин

16:06 09.09.2021 США несут полную ответственность за кризис в Афганистане. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС. Читайте подробнее: Путин: кризис в Афганистане — следствие попыток навязать чужие ценности

16:15 09.09.2021 К чему в плане безопасности в Азии приведёт созданный американцами кризис в Афганистане, до конца не ясно, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин на XIII саммите БРИКС. Об этом: США создали новый кризис выходом из Афганистана — Путин

17:05 09.09.2021 Присвоение почётного звания «Город воинской доблести» городу Бологое Тверской области — заслуженно и почётно. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 9 сентября губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района. Глава региона сообщил о решении оргкомитета «Победа» о присвоении городу Бологое статуса «Город трудовой доблести». Читайте подробнее: Руденя о звании «Город трудовой доблести» Бологому: «Почётно и заслуженно»

19:19 09.09.2021 Заседание российского оргкомитета «Победа». Источник: kremlin.ru

19:44 09.09.2021 Ядерная сделка с Ираном — это соглашение, которое необходимо для стабильности на Ближнем Востоке, оно является важным для всего мира. Об этом говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита. Читайте также: Лидеры БРИКС назвали очень ценной ядерную сделку с Ираном

19:59 09.09.2021 Размещение оружия в космосе недопустимо, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита. Подробности в материале: Страны БРИКС выступили против размещения оружия в космосе

20:11 09.09.2021 К соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении призвали лидеры стран БРИКС в опубликованном 9 сентября заявлении. Читайте также: БРИКС призывает соблюдать запрет биологического и химического оружия

20:38 09.09.2021 Для контроля над вооружениями странам следует соблюдать действующие договорённости и беречь существующую архитектуру соглашений, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита. Читайте подробнее: Страны БРИКС призвали не рвать договоры по контролю над вооружениями

21:37 09.09.2021 28 программ по Союзному государству согласованы. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте также: Путин и Лукашенко согласовали программы по Союзному государству

21:49 09.09.2021 Цена на российский природный газ для Белоруссии сохранится в 2023 году на уровне 2022 года. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом: Лукашенко и Путин договорились о газе и нефти

21:59 09.09.2021 Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» ни против кого не направлены, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Читайте также: Путин заявил, что учения «Запад-2021» не направлены против кого-либо

22:01 09.09.2021 По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Завершив встречу, они рассказали журналистам о содержании программ. «Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — сказал президент России. Подробности в материале: Лукашенко рассказал об одобренных в Кремле «союзных программах»

22:05 09.09.2021 В рамках реализации «союзных программ» Москва и Минск выработают единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: Россия и Белоруссия создадут рынки газа, нефти и электроэнергии

22:11 09.09.2021 Предусмотренные «союзными программами» меры направлены на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Россия и Белоруссия договорились по налогам и таможне — Путин

22:16 09.09.2021 До конца 2022 года Россия выдаст ещё около 630−640 млн долларов в качестве кредитов. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте также: Путин назвал объём запланированных российских кредитов Белоруссии

22:22 09.09.2021 «Александр Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась», — сообщил журналистам 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: Лукашенко рассказал, что ситуация в Белоруссии стабилизировалась

22:24 09.09.2021 Страны Европы, заключившие с Газпромом долгосрочные контракты, сейчас оказались в выигрыше. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин объяснил выгоду сотрудничающих с Газпромом западных партнёров

22:28 09.09.2021 Страны Евросоюза должны установить прямой диалог с главой Белоруссии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом: Путин призвал страны Евросоюза разговаривать с Лукашенко напрямую

22:32 09.09.2021 По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров с Владимиром Путиным «Александр Лукашенко спросил критиков Союзного государства в Белоруссии: что в принятых решениях плохого для белорусов?», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Упомянутых критиков среди опрашиваемых не оказалось. Читайте также: Лукашенко в Кремле стал спорить с критиками Союзного государства

22:34 09.09.2021 На сегодняшний день не идёт обсуждений единой валюты России и Белоруссии, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Читайте также: Говорить о единой валюте РФ и Белоруссии рано — Путин

22:41 09.09.2021 Подготовленные к сочинской встрече 2019 года «дорожные карты» углубления экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства были негодными к подписанию. Нынешние же «союзные программы» выглядят намного лучше, констатировал 9 сентября в Москве Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Читайте также: Лукашенко раскритиковал разработчиков сочинских «дорожных карт»

22:49 09.09.2021 «Нас часто обвиняют в том, что Союзное государство — сугубо политический проект. Нет, это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже — возьмите наш военно-политический союз», — заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал об уникальности Союзного государства

22:56 09.09.2021 Россия не имеет отношения к вопросам, связанным с миграцией через белорусско-литовскую границу, поэтому никак участвовать в их решении не будет, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности в материале: Белоруссия сама разберётся с ситуацией на границе с Литвой — Путин

22:59 09.09.2021 Кредитная поддержка со стороны России официальному Минску не нужна. Об этом 9 сентября в Москве заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Читайте также: Лукашенко отказался от российских кредитов

23:29 09.09.2021 Разные темпы и уровни интеграции на постсоветском пространстве — это выверенная стратегия, а рассуждающих о поглощении можно «подлечить». Об этом заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Об этом: Лукашенко сравнил Союзное государство с бульдозером

00:52 Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили встречу в Кремле после пресс-конференции, которая состоялась вечером 9 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин и Лукашенко продолжили встречу после пресс-конференции

03:19 Городу Оха, который находится на севере Сахалина, будет присвоено звание «Город трудовой доблести», об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Сахалинской Охе присвоят звание «Город трудовой доблести»

04:19 Якутский Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Такое звание ему присвоят за добычу золота, горного хрусталя и слюды. Подробности в материале: Алдан в Якутии получит звание «Город трудовой доблести»