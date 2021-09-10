БРИКС, оргкомитет «Победа» и Лукашенко: рабочий день Путина — все новости
У президента России Владимира Путина 9 сентября выдался насыщенный событиями день. Помимо заседания оргкомитета «Победа», где обсудят заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести», глава государства проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по итогам которых состоится большая пресс-конференция.
Также российский президент примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Индии. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе — совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания по погибшему главе МЧС и гражданам, которых не стало в результате взрыва газа в Ногинске.
Путин говорит о том, что блокада Ленинграда не смогла сломить дух его защитников.
Оправдание и обеление преступников, их чудовищных планов, мы никогда не допустим — Путин.
Мы никогда не позволим забыть беспрецедентный, массовый героизм наших предков — Путин.
Путин напомнил, что звание «Город трудовой доблести» удостоены уже 32 населённых пункта.
Путин поручил «Единой России» привести в порядок все памятники в тех городах, которые будут удостоены звания сегодня.
На сегодняшний день стелы уже установлены в Магнитогорске и Томске.
Выступает прокурор России Виктор Краснов.
Состоялось торжественное гашение почтовой марки «Город трудовой доблести».
Всего было собрано два миллиона 300 тысяч подписей.
Краснов предлагает присвоить звание 11 городам, среди них есть Чита.
Ряд посёлков, которые внесли большой вклад в победу, стали градообразующими предприятиями.
Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа — Путин.
Оргкомитет предложил рассмотреть ещё 27 городов.
Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.
«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания
Кемерово. В годы Великой Отечественной войны стал центром обороной химической промышленности.
Сызрань. Делал снаряды.
Дзержинск. Здесь в годы войны была выпущена половина всех взрывчатых веществ и оргстекло, из которого делали козырьки для самолётов.
Город Лысьва был единственным, который выпускал каски.
Ступино — центр авиационной металлургии.
Также предлагается рассмотреть ещё несколько городов, у которых нет орденов, но которые внесли значительный вклад в победу.
Воркута. Это сотни и сотни эшелонов.
Алдан в Якутии — центр золотодобычи.
Уже предложены Кострома и Бологое — удобное географическое положение.
Чита. Предприятия города не награждались орденами, однако этот населённый пункт внёс огромный вклад в плане мобилизационных мероприятий.
Прокурор России Виктор Краснов — о приговоре Хабаровского трибунала.
Путин интересуется, есть ли у участников сегодняшней встречи что-то добавить?
Таковых не оказалось.
Путин сказал, что рад поздравить представителей 12 городов России с присвоением звания «Город трудовой доблести».
Победителями стали:
Алдан (Республика Саха — Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).
Путин пожелал всем успехов и всего самого доброго. Трансляция временно прекращается.
Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
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Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа», которое проходит в режиме видеосвязи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Россия не позволит забыть героизм советского народа в годы войны — Путин
«Единой России» следует привести в порядок памятники, связанные с подвигами фронта и тыла, в 12 новых городах, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести» Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
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Город Бологое Тверской области вошёл в число 12 российских городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение одобрил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на заседании комитета «Победа».
Подробности в материале: Городу Бологое Тверской области присвоят звание «Город трудовой доблести»
За 15 лет страны БРИКС смогли наладить эффективное взаимодействие по глобальной и региональной повестке. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.
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Обстановка в мире сохраняется напряжённой. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.
Об этом: Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям — Путин
Уход сил США из Афганистана создал новую угрозу глобальной безопасности в Евразии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.
Об этом: Уход США из Афганистана вызвал новую кризисную ситуацию — Путин
США несут полную ответственность за кризис в Афганистане. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.
Читайте подробнее: Путин: кризис в Афганистане — следствие попыток навязать чужие ценности
К чему в плане безопасности в Азии приведёт созданный американцами кризис в Афганистане, до конца не ясно, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.
Об этом: США создали новый кризис выходом из Афганистана — Путин
Присвоение почётного звания «Город воинской доблести» городу Бологое Тверской области — заслуженно и почётно. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 9 сентября губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района. Глава региона сообщил о решении оргкомитета «Победа» о присвоении городу Бологое статуса «Город трудовой доблести».
Читайте подробнее: Руденя о звании «Город трудовой доблести» Бологому: «Почётно и заслуженно»
Ядерная сделка с Ираном — это соглашение, которое необходимо для стабильности на Ближнем Востоке, оно является важным для всего мира. Об этом говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.
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Размещение оружия в космосе недопустимо, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.
Подробности в материале: Страны БРИКС выступили против размещения оружия в космосе
К соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении призвали лидеры стран БРИКС в опубликованном 9 сентября заявлении.
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Для контроля над вооружениями странам следует соблюдать действующие договорённости и беречь существующую архитектуру соглашений, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.
Читайте подробнее: Страны БРИКС призвали не рвать договоры по контролю над вооружениями
28 программ по Союзному государству согласованы. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Цена на российский природный газ для Белоруссии сохранится в 2023 году на уровне 2022 года. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» ни против кого не направлены, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Завершив встречу, они рассказали журналистам о содержании программ.
«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — сказал президент России.
Подробности в материале: Лукашенко рассказал об одобренных в Кремле «союзных программах»
В рамках реализации «союзных программ» Москва и Минск выработают единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: Россия и Белоруссия создадут рынки газа, нефти и электроэнергии
Предусмотренные «союзными программами» меры направлены на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.
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До конца 2022 года Россия выдаст ещё около 630−640 млн долларов в качестве кредитов. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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«Александр Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась», — сообщил журналистам 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: Лукашенко рассказал, что ситуация в Белоруссии стабилизировалась
Страны Европы, заключившие с Газпромом долгосрочные контракты, сейчас оказались в выигрыше. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Читайте подробнее: Путин объяснил выгоду сотрудничающих с Газпромом западных партнёров
Страны Евросоюза должны установить прямой диалог с главой Белоруссии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Об этом: Путин призвал страны Евросоюза разговаривать с Лукашенко напрямую
По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров с Владимиром Путиным «Александр Лукашенко спросил критиков Союзного государства в Белоруссии: что в принятых решениях плохого для белорусов?», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Упомянутых критиков среди опрашиваемых не оказалось.
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На сегодняшний день не идёт обсуждений единой валюты России и Белоруссии, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Подготовленные к сочинской встрече 2019 года «дорожные карты» углубления экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства были негодными к подписанию. Нынешние же «союзные программы» выглядят намного лучше, констатировал 9 сентября в Москве Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
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«Нас часто обвиняют в том, что Союзное государство — сугубо политический проект. Нет, это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже — возьмите наш военно-политический союз», — заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Лукашенко рассказал об уникальности Союзного государства
Россия не имеет отношения к вопросам, связанным с миграцией через белорусско-литовскую границу, поэтому никак участвовать в их решении не будет, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Подробности в материале: Белоруссия сама разберётся с ситуацией на границе с Литвой — Путин
Кредитная поддержка со стороны России официальному Минску не нужна. Об этом 9 сентября в Москве заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
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Разные темпы и уровни интеграции на постсоветском пространстве — это выверенная стратегия, а рассуждающих о поглощении можно «подлечить». Об этом заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
Об этом: Лукашенко сравнил Союзное государство с бульдозером
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили встречу в Кремле после пресс-конференции, которая состоялась вечером 9 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин и Лукашенко продолжили встречу после пресс-конференции
Городу Оха, который находится на севере Сахалина, будет присвоено звание «Город трудовой доблести», об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Сахалинской Охе присвоят звание «Город трудовой доблести»
Якутский Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Такое звание ему присвоят за добычу золота, горного хрусталя и слюды.
Подробности в материале: Алдан в Якутии получит звание «Город трудовой доблести»
Победой Якутии назвал глава региона Айсен Николаев присвоение Алдану почётного звания «Город трудовой доблести». Кроме того, по его словам, новый статус станет подарком к 100-летию города.
Об этом: Глава Якутии назвал новый статус Алдана подарком к юбилею города