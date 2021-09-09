Ульяновск, 9 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, 8 сентября в регионе официально выявлено 272 носителя коронавируса. Напомним, что сутки ранее было лабораторно подтверждено 274 случая заражения SARS-CoV-2, до этого двое суток подряд — по 275.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 156 495 лабораторных исследований на коронавирус. Под наблюдением остаются 13 898 контактных лиц.

Главный врач ЦКМСЧ имени В. А. Егорова в Ульяновске Юрий Келин, чьи слова приводят в региональном минздраве, отмечает, что заболеваемость COVID-19 «сохраняется на высоком уровне». По его словам, врачи находятся «в постоянном поиске», изучают «современные научные статьи», используя «последние данные в лечении коронавирусной инфекции».