Тегеран, 9 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 8 сентября постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что ядерное разоружение должно оставаться в повестке дня международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая по случаю церемонии празднования Международного дня действий против ядерных испытаний в штаб-квартире ООН, Тахт-Раванчи приветствовал соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и подчеркнул, что ядерное разоружение должно оставаться на вершине международной системы, потому что только ядерное разоружение и полное уничтожение этого оружия могут гарантировать неприменение разрушительного вооружения.

Ссылаясь на 25-ю годовщину подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и важность международного дня в память жертв ядерных испытаний и защиты окружающей среды, он обрушился с критикой на роль правительства США в этом отношении.

Посланник Ирана в ООН подверг критике тот факт, что Соединенные Штаты провели наибольшее число ядерных испытаний по сравнению с другими ядерными странами с 1945 года, проведя 1054 ядерных испытания из общего числа 2000.