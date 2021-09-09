Тегеран, 9 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 8 сентября посол Исламской Республики Иран в Загребе и глава хорватского Центра халяльной промышленности на встрече достигли соглашения о повышении уровня двустороннего сотрудничества двух стран в халяльной промышленности в пищевой и медицинской областях, а также в индустрии туризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Парвиз Эсмаили и Алдин Догоник на встрече также достигли соглашения о совместном финансировании 2-й Конференции Ирана и Хорватии по халяльной индустрии в Тегеране, а также о представлении возможностей для сотрудничества.

Продукция по меньшей мере 200 крупных хорватских компаний в пищевой, медицинской и туристической отраслях представлена на основе лицензий хорватского Центра халяльной промышленности в соответствии с международными стандартами.

Около 1,6% из 4-миллионного населения Хорватии составляют мусульмане, однако поскольку государство является одним из крупнейших туристических направлений в мире, халяльная индустрия имеет особый статус в этой стране.