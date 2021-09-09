Хабаровск, 9 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» — ремонт дорог в регионе идёт опережающими темпами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дорога

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Отмечается, что в ремонт дорог активно внедряют новые материалы и современные технологии.

«В планах на этот год привести в порядок по нацпроекту 143 объекта дорожного хозяйства протяженностью почти 132 км, 67 дорог уже сданы, многие досрочно, 66 — ещё в работе. На 2022 год из 24 объектов нацпроекта контракты заключены уже по 12», — пояснили специалисты.

Благодаря тому, что по итогам 2020 года край вошёл в число лучших субъектов по выполнению нацпроекта, в этом году к первоначальным 1,98 млрд рублей регион получил еще 565 млн рублей из федерального бюджета.

Краевые власти усилили контроль за качеством ремонта — из 696 нарушений, выявленных на дорогах, отремонтированных в 2019—2020 годах, подрядчики устранили 515. По оставшимся продолжается работа.

Как сообщало ИА REGNUM, решение правительства Новосибирской области о дополнительном финансировании дорожной отрасли в Новосибирске позволит дополнительно отремонтировать 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и тротуары на 22 улицах города. Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета более 6 млрд рублей на дорожно-транспортный блок.