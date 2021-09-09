Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования по поводу гибели руководителя МЧС России Евгения Зиничева. По его словам, министр является олицетворением своей профессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев в Норильске

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"Он отдал свою жизнь, спасая человека», — отметил он.

Глава добавил, что карьера Евгения Зиничева в ФСБ России, Службе по борьбе с терроризмом и в МЧС является результатом постоянного самосовершенствования, целеустремленности.

«Евгений Николаевич прожил короткую, но яркую жизнь, которая станет примером для нового поколения спасателей. Достойный гражданин своей страны, патриот своей Отчизны! И просто очень хороший человек. Хорошо знал его лично. Очень, очень прискорбно. Гордимся и помним», — заключил Алексей Цыденов.

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