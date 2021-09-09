В Бурятии соболезнуют в связи с гибелью главы МЧС
Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования по поводу гибели руководителя МЧС России Евгения Зиничева. По его словам, министр является олицетворением своей профессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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"Он отдал свою жизнь, спасая человека», — отметил он.
Глава добавил, что карьера Евгения Зиничева в ФСБ России, Службе по борьбе с терроризмом и в МЧС является результатом постоянного самосовершенствования, целеустремленности.
«Евгений Николаевич прожил короткую, но яркую жизнь, которая станет примером для нового поколения спасателей. Достойный гражданин своей страны, патриот своей Отчизны! И просто очень хороший человек. Хорошо знал его лично. Очень, очень прискорбно. Гордимся и помним», — заключил Алексей Цыденов.
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