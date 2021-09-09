Тегеран, , 08:54 — REGNUM 8 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан призвал к приверженности диалогу как подлинной политике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подробно рассказал о виртуальной встрече шести соседних с Афганистаном стран. Он попросил участников исключить иностранное вмешательство и применение военной силы и призвал к приверженности диалогу как подлинной политике.

Он отметил, что на встрече министры иностранных дел стран-участниц выразили свои мнения, подчеркнув, что министр иностранных дел Ирана также разъяснил принципиальную политику Тегерана.

Хатибзаде заявил, что высокопоставленный иранский дипломат осудил 20-летнюю оккупацию США, которая привела к нынешней ситуации в Афганистане.

«Теперь все лидеры и народ Афганистана должны сотрудничать с помощью соседних государств для достижения прочного мира в стране», — процитировал он слова главы МИД Ирана на виртуальной встрече.