Вашингтон, 9 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Версия игры MechWarrior 5: Mercenaries для консоли PlayStation 5 получит полную поддержку геймпада DualSense. Об этом 8 сентября студия Piranha Games сообщила в блоге PlayStation.

Релиз MechWarrior 5: Mercenaries на новой консоли Sony состоится 23 сентября 2021, одновременно с ним выйдет загружаемое дополнение (DLC) Heroes of the Inner Sphere, которое уже получили обладатели других платформ. Разработчики отметили, что как версия игры для PS5, так и версия для PS4 предоставят геймерам возможность играть в одном мире с владельцами ПК, Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, MechWarrior 5: Mercenaries вышла в продажу 10 декабря 2019 года. Это первая игра франшизы с 2002 года, которая получила однопользовательскую кампанию. В январе 2020 года Piranha Games добавила в MechWarrior 5 поддержку модификаций.