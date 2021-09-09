Москва, , 07:07 — REGNUM Тревожными для НАТО стали очередные призывы о создании сил быстрого реагирования ЕС после вывода войск из Афганистана. Об этом 8 сентября написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так российский сенатор оценил заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, увидевшего опасность в идее создания отдельной армии Евросоюза. По мнению российского парламентария, у европейских стран начался «афганский синдром».

«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — считает он.

Пушков также отметил, что такого упорства, с которым в ЕС продвигают эту идею, никогда ранее не наблюдалось.

«Даже если это утопия, сами по себе настроения на «автономию» от США в военной сферы показательны, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, беспрецедентна», — подчернкнул сенатор.

Кроме того, парламентарий полагает, что уход США из Афганистана будет продолжать вялить на процессы в мире и история вокруг армии ЕС не последняя.

«Афганистан еще долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг предупредил, что создание отдельных вооруженных сил создание ЕС может ослабить НАТО и разобщить Евросоюз. По его словам, для этой идеи недостаточно ресурсов и ее реализация способна привести к дублированию функций, которые выполняет Североатлантический альянс.

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