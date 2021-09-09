Тегеран, , 08:57 — REGNUM 8 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что неконструктивный подход Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерной сделке с Ираном нарушит ход переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси сделал эти замечания в телефонном разговоре с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Президент выразил готовность Ирана расширять отношения с Европейским союзом и всеми европейскими странами.

Он отметил, что устойчивые отношения с Европейским союзом основаны на взаимном уважении и сосредоточении внимания на общих ценностях, настоятельно призывая европейскую сторону не зависеть в своих действиях от решимости запугивающих держав, таких как Соединенные Штаты.

Касаясь событий в Афганистане, Раиси сообщил, что все страны должны помочь формированию правительства в соседнем государстве, которое обеспечило бы мир, безопасность и развитие страны.

Он отметил, что 20 лет присутствия США в Афганистане доказали, что афганский вопрос не имеет военного решения.

Ссылаясь на нарушение США многонациональной ядерной сделки с Ираном, президент Ирана заявил, что страна ожидает, что европейские государства останутся верны своим обещаниям, тем не менее они не смогли действовать так, как от них ожидали.