Оренбург, 9 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Оренбурге на тротуарах на ул. Туркестанской до зимы установят пешеходные ограждения перильного типа. Такое решение приняла мэрия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограждение на дороге

Стоит отметить, ранее соцсети возмутились результатами в очередной капремонта ул. Туркестанской. Если в 2020 году местные жители негодовали по поводу срыва нацпроекта и недоделанными тротуарами, то сейчас резонанс вызвал итог работы. Люди обратили внимание на то, как закатали в асфальт дорожки. Горожане прогнозируют несчастные случаи, которые могу быть и со смертельным исходом, из-за того, что тротуары сделаны под уклоном, и пешеходы при гололеде будут скатывать на дорогу под колеса машин.

Между тем, в мэрии подчеркнули, что рельеф на улице Туркестанская Оренбурга неровный — поперечный уклон в некоторых местах достигает 40 градусов. Это допустимая величина, предусмотрена нормативами. При проведении капитального ремонта улицы, тротуары на участках с уклоном обустраивались по существующему рельефу и по уже имеющимся тротуарам.

«Пешеходные дорожки на улице были обустроены более 25 лет назад. При попытке занизить их или подровнять с обустройством подпорной стены, строители столкнулись с тем, что выполнить это технически не представляется возможным. Внутри наклонных тротуаров находятся колодцы, кабели, сети, трубы. Помимо этого, тротуары расположены на стороне частного сектора, где практически каждые пять метров оборудованы въезды в частные домовладения, перегораживать которые также не представляется возможным», — подчеркнули чиновники.

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