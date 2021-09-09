Тегеран, 9 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 8 сентября министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи заявил, что страна импортирует 8 миллионов доз вакцин против COVID-19 в ближайшее время и еще 10 миллионов доз в следующее воскресенье (19 сентября). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Далее Эйноллахи отметил, что в настоящее время в распоряжении иранских властей находится 21 миллион доз вакцин против коронавирусной инфекции. «К концу текущего месяца в Иране будет примерно от 40 до 50 миллионов доз вакцин», — подчеркнул он.

«Многие из медицинского персонала не были вакцинированы в прошлом году», — сказал он, подчеркнув, что данная тенденция привела к большим жертвам. Он также отметил, что в текущем году около 95 процентов персонала медицинских центров были вакцинированы.

Ранее министерство здравоохранения объявило, что 20 558 038 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 10 892 656 человек на данный момент получили вторую дозу вакцины.