Уфа, 9 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Текущая ситуация в Башкирии была не столь трагична, чтобы власти региона закрылись и не проводили массовые мероприятия в республике. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

Пресс-служба правительства Башкирии Радий Хабиров на Форуме

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Хабиров ответил на вопрос блогера, почему в Башкирии во время пандемии коронавируса проводили массовые мероприятия, такие как национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Всемирная фольклориада, Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Глава региона подчеркнул, что каждое такое событие много значит для Башкирии.

«У нас за последнее время было три крупных мероприятия. Каждый раз мы искали баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы в этих событиях — больше. Текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили их. Каждое мероприятие — оно «вырванное» благодаря нашим лоббистским возможностям, каждое несёт пользу: о нашей республике говорят во всём мире», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он отметил, что на Фольклориаду прибыли представители 37 стран и это был праздник дружбы. На первенство мира по борьбе съехались представители из 55 стран, таким образом тысячи мальчишек смогли посмотреть эти состязания, что является огромным толчком для развития спорта. Чемпионат «Молодые профессионалы», также является стимулом для развития профобразования, пояснил он.

Хабиров подчеркнул, что его сильно критиковали. Но во время пандемии Башкирия научилась жить в условиях ограничений.