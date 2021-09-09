Тегеран, 9 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Фарси преподаётся более чем 1300 иностранным студентам в Университете Курдистана (западный Иран) в течение последних трех лет, заявил иранский представитель 8 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Яхья Асади, глава международного центра преподавания персидского языка в Университете Курдистана, заявил, что университет предпринимает дополнительные шаги в направлении развития.

Как он отметил, фарси также преподается в иракском Курдистане. «В текущем году в классах фарси зарегистрировались 328 студентов, владеющих туркменским, арабским и курдским языками», — подчеркнул иранский представитель.

«Несмотря на пандемию, процесс обучения в центре не прекратился, поскольку он проводится виртуально», — заявил он. Далее Асади сообщил, что изучающие язык не только выучили персидский язык, но и услышали на занятиях о богатой иранской культуре и цивилизации.