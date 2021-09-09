Тегеран, 9 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Иранский режиссер Асгар Фархади принял участие в кинофестивале в Теллуриде, по итогам которого Дэвид Кэнфилд из журнала Vanity Fair высоко оценил успехи иранца в своей статье. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 сентября.

Премьера фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Герой» состоится в США в эти выходные (11 сентября) на кинофестивале в Теллуриде. После отборочного тура на премию в ноябре фильм выйдет в кинотеатрах 7 января 2022 года, а затем будет транслироваться на Prime Video, начиная с 21 января.

В связи с этим Кэнфилд из Vanity Fair обратился к Фархади, чтобы рассказать о его последнем фильме «Герой». Фархади, по словам Кэнфилда, ссылается на немецкого драматурга Бертольта Брехта, японского режиссера Акиру Куросаву и шведского режиссера Ингмара Бергмана в качестве вдохновения.

В интервью Фархади заявляет, что он понял, почему его собственные фильмы находят отклик повсюду, и это в дополнение к тому факту, что сходства между людьми во всем мире намного больше, чем их различия.

«Это, безусловно, верно, по крайней мере, в отношении кино Фархади, которое в основном состоит из иранских историй родителей и супругов, осложненных тайнами и откровениями», — пишет Кэнфилд.