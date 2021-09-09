Кызыл, 9 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

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«Очень заслуженный и уважаемый человек. Ему было всего 55 лет. Евгений Николаевич погиб во время учений, спасая жизнь человека. Свою жизнь он посвятил защите безопасности Родины и спасению человеческих жизней», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бывший глава республики Шолбан Кара-оол также посвятил гибели главного российского спасателя пост в соцсети.

«Сработал инстинкт спасателя. Погиб, как мужчина, выполняя свой долг. Очень жаль, большая беда», — отметил он.

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