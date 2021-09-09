Тегеран, 9 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. 8 сентября директор Иранского института Пастера заявил по случаю открытия нескольких школ, что совместная ирано-кубинская вакцина против COVID-19 успешно прошла клинические испытания на детях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вакцина, известная как «Соберана 2» на Кубе и «ПастоКоВак» в Иране, была совместно разработана Кубинским институтом Финлея и Иранским институтом Пастера.

Доктор Алиреза Биглари, директор Иранского института Пастера, заявил в интервью журналистам IRNA, что ПастоКоВак является одной из самых безопасных вакцин, доступных для введения детям.

Начало учебного года в Иране приближается, и образовательные центры, включая школы и университеты, собираются вновь открыться в конце сентября. Однако это может быть отложено на один месяц из-за нового всплеска случаев заражения коронавирусной инфекции и увеличения смертности в этой связи.

Биглари отметил, что дети не были включены в приоритетные возрастные группы для получения вакцин, но они будут в списке, поскольку в последние дни Иран получил более широкий доступ к новым источникам вакцины.