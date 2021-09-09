Тегеран, 9 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. 8 сентября посол Ирана и заместитель постоянного представителя при ООН Захра Эршади назвала ксенофобию и исламофобию основными вызовами мировой культуре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем выступлении на Форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по культуре мира Эршади заявила: «Сегодня культуре мира бросают серьезный вызов такие явления, как разжигание ненависти, ксенофобия и исламофобия, создавая условия, способствующие насилию и насильственному экстремизму».

«Мы поддерживаем усилия по продвижению культуры мира и с этой целью подчеркиваем важность диалога между различными культурами и цивилизациями», — отметила она.

«Наш мир сегодня сталкивается с насущными проблемами», — отметила она, подчеркнув:

«Он страдает от войн, конфликтов, терроризма и насильственного экстремизма, нищеты и дискриминации, а также односторонних принудительных мер, которые противоречат международному праву».

«Как справедливо заметил генеральный секретарь, мировой порядок становится все более хаотичным, демократические принципы находятся в осаде, верховенство права подрывается, а многосторонность находится под огнем, именно тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся», — сообщила Эршади.