Магадан, 9 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в офисном здании, собственником которого ранее являлся «Росбанк» в Магадане. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области.

werner22brigitte Пожар

Возгорание произошло 9 сентября 2021 года в 13:28 по местному времени в здании, расположенном на улице Болдырева. По предварительным данным, загорелась обшивка помещения, где ранее располагался офис «Росбанка». Общая площадь горения составила 150 кв. метров. Для ликвидации пожара были привлечены 40 человек и девять единиц техники.

В ходе борьбы с огнём была развёрнута магистральная линия для подачи огнетушащих средств непосредственно в очаг горения. Пожар был ликвидирован полностью в 14:34 по местному времени. Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания и размеры материального ущерба устанавливаются.

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