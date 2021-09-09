В Пентагоне планируют создать микробов для очистки редкоземельных элементов
Вашингтон, 9 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) при министерстве обороны США планирует разработать технологию получения редкоземельных минералов при помощи микробов. Об этом 8 сентября написала газета Defense News.
Проект Пентагона получил название Ember. По утверждению источников, бактерии будут использоваться в качестве биофильтров при очистке, и такая технология позволит получать до 17 элементов, используемых в магнитах для электродвигателей, высокотемпературной керамике и лазерах.
Из комментария директора DARPA Стефани Томпкинс следует, что реализация технологии поможет США преодолеть зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая, однако говорить о её промышленном применении пока преждевременно.
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«У нас даже нет оценки предложений. Но некоторые наблюдения показывают, что технология может продемонстрировать достаточный масштаб и потенциал для расширения производства, чтобы сделать его оправданным», — сказала Томпкинс.
Она добавила, что предложенный метод считается экологически чистой альтернативой токсичным процессам, которые сдерживают американские компании от получения редкоземельных минералов сейчас.