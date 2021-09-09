Вашингтон, 9 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) при министерстве обороны США планирует разработать технологию получения редкоземельных минералов при помощи микробов. Об этом 8 сентября написала газета Defense News.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

Проект Пентагона получил название Ember. По утверждению источников, бактерии будут использоваться в качестве биофильтров при очистке, и такая технология позволит получать до 17 элементов, используемых в магнитах для электродвигателей, высокотемпературной керамике и лазерах.

Из комментария директора DARPA Стефани Томпкинс следует, что реализация технологии поможет США преодолеть зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая, однако говорить о её промышленном применении пока преждевременно.

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«У нас даже нет оценки предложений. Но некоторые наблюдения показывают, что технология может продемонстрировать достаточный масштаб и потенциал для расширения производства, чтобы сделать его оправданным», — сказала Томпкинс.

Она добавила, что предложенный метод считается экологически чистой альтернативой токсичным процессам, которые сдерживают американские компании от получения редкоземельных минералов сейчас.