Абакан, 9 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Всё чаще жители Хакасии задают в соцсетях вопросы, когда в республике начнётся отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Петр Данилов Красная Весна Батареи отопления

«Минстрой Хакасии всё чаще фиксирует в социальных сетях вопросы о том, когда батареи в квартирах снова потеплеют», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Между тем, как уточнили в минстрое, редко можно назвать точную дату начала отопительного сезона — многое зависит от погодных условий.

Напомним, отопительный период, как правило, наступает не позднее установления устойчивой среднесуточной температуры +8 °С в течение пяти дней. Решение о запуске теплоисточников принимают органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал на севере Красноярского края.

Читайте также: На севере Красноярского края начался отопительный сезон