В Еврейской АО после VI ВЭФ появился вертолёт санавиации
Биробиджан, 9 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Жителям Еврейской автономии смогут оказывать медицинскую помощь с помощью вертолёта санавиации. Воздушное судно региону предоставили благодаря соглашению с АО «Национальная служба санитарной авиации», заключённому на VI Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Медицинский вертолёт уже находится в Биробиджане и будет круглосуточно готов вылететь к тяжелобольному пациенту по заявке Медицины катастроф.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии не довольны работой системы здравоохранения региона. Люди жалуются, что получить медицинскую помощь трудно.