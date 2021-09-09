Биробиджан, 9 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Жителям Еврейской автономии смогут оказывать медицинскую помощь с помощью вертолёта санавиации. Воздушное судно региону предоставили благодаря соглашению с АО «Национальная служба санитарной авиации», заключённому на VI Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

Adm44.ru Вертолет санавиации

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Медицинский вертолёт уже находится в Биробиджане и будет круглосуточно готов вылететь к тяжелобольному пациенту по заявке Медицины катастроф.

«В вертолёте есть всё необходимое для проведения реанимации. Оснащение, как в машине скорой помощи. При этом всё оборудование полностью автономное, что позволяет проводить необходимые медицинские манипуляции во время полёта. Собственная санитарная авиация — это очень важный шаг в развитии здравоохранения региона. Теперь мы сможем максимально быстро доставлять больных из отдалённых районов области в Биробиджан и, при необходимости, в медицинские центры Дальнего Востока», — отметил губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии не довольны работой системы здравоохранения региона. Люди жалуются, что получить медицинскую помощь трудно.