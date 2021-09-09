Оренбург, 9 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Оренбургская область на благоустройство четырех муниципалитетов — Абдулино, Медногорска, Орска и Ясного — получит в 2022 году из федерального бюджета 220 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

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Тема благоустройства обсуждалась на заседании областного правительства. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что ждет активности от глав муниципальных образований.

«До 20 сентября (2021 года) должна быть пройдена экспертиза, в январе — разработана вся проектно-сметная документация, а с апреля (2022 года) — начаться работы по благоустройству. Все проекты интересные, они основаны на пожеланиях жителей и должны быть выполнены так, чтобы перед жителями не было стыдно», — сказал губернатор.