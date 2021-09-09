Чебоксары, 9 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Чувашии в отношении фермерского хозяйства из Комсомольского района подан иск о банкротстве, заявитель указал многомиллионную задолженность. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышел Фанис Рахимзянов в лице финансового управляющего Александра Сидорова. Ответчиком является общество «Крестьянское фермерское хозяйство «Золотой колос» из Комсомольского района республики.

Заявитель просит суд признать общество банкротом, указав исковые требования в размере 9 960 027 рублей 18 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 8 сентября, дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КФХ «Золотой колос» зарегистрировано в 2006 году в Комсомольском районе с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.