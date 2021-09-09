Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Жертвами авиаударов США в рамках «войны с террором» за 20 лет стали около 22 тыс. мирных граждан в разных странах мира. Такие данные приводит группа мониторинга Airwars, результаты статистического анализа были опубликованы 9 сентября изданием The Guardian.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты исследования были обнародованы накануне годовщины терактов 11 сентября. В материалах указывается, что начиная с 2001 года Соединённые Штаты, ведя борьбу с терроризмом, нанесли более 100 тыс. авиаударов, в том числе по территории Сомали, Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ливии.

Аналитики сделали вывод, что в результате действий США могли погибнуть 22 679 мирных жителей. Самое большое количество жертв среди гражданского населения было в 2003 году, по предположениям специалистов, тогда в результате авиаударов могли погибнуть не менее 5529 гражданских лиц.

Кроме того, по подсчётам аналитиков, в 2017 году, в ходе попыток ВВС США нанести удары по группировкам ИГ ((организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли погибнуть от 4931 до 19 623 человек из числа мирных граждан.

Отмечается, что в Белом доме не могут назвать точное количество жертв среди мирного населения в результате операций американских военных. Власти США ссылаются на то, что информация слишком объёмна и охватывает период нескольких военных кампаний на протяжении как минимум десяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале расследования гибели мирных жителей при авиаударе с использованием беспилотника в Кабуле.

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