Уфа, 9 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Все лесные пожары ликвидировали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Сообщается, что вечером 8 сентября огнеборцам удалось ликвидировать природный пожар в Баймакском районе на площади 620 га, который бушевал в семи километрах от села Ишмухаметово.

«Действующих лесных пожаров на территории Башкирии нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства республики на 8 сентября, всего в 2021 году в республике было зарегистрировано 436 лесных пожаров: огонь прошелся по площади 13 392 га. В 2020 году было зафиксировано 131 лесных пожаров на площади порядка 4 653 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снят особый противопожарный режим.