Медногорск, Оренбургская область, 9 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области в районе свалки обнаружен боеприпас, сообщает пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

56.rosguard.gov.ru Граната

Местный житель заметил предмет, похожий на гранату на Загородном шоссе, и проинформировал полицию. Впоследствии был установлено, что находка является боевой гранатой РГД-5 со следами коррозии корпуса и установленным запалом.

«По оценке специалистов, существовала угроза подрыва, в связи с чем, было принято решение уничтожить опасный предмет на месте обнаружения. Уничтожение было произведено в штатном режиме, в соответствии с требованиями безопасности», — сказали в Управлении Росгвардии по региону.