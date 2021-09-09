Находка, Приморский край, 9 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В посёлок Врангель направят врачей на работу вахтовым методом из других муниципалитетов края, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с коллективом ООО «Транснефть — Порт Козьмино» во время рабочей поездки в Находкинский городской округ 9 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

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Местные жители пожаловались на нехватку врачей-педиатров.

«Наше предприятие социально ответственное. Мы предоставляем жильё врачам и медсестрам в корпоративном городке, доплачиваем им за переработку. Но при этом наблюдается острая нехватка врачей-педиатров. В посёлке Врангель на 3300 детей работает всего один специалист», — сказала жительница.

Кожемяко пообещал заняться решением этого вопроса — поговорить с главным врачом Находкинской городской больницы и привлечь педиатров из других районов края.

«Нужно направить в посёлок педиатров на работу вахтовым методом, возможно потребуется привлечь детских врачей из Владивостока. А со строительством новой поликлиники в Находке, арендного жилья для врачей мы эту ситуацию выправим», — заверил губернатор.

Кадровый дефицит в здравоохранении Приморья наблюдается практически во всех муниципалитетах. Так, в Дальнегорске, с населением в 40 тыс. человек, сначала сентября в поликлинике не принимает ни один терапевт. Пациентов принимает фельдшер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО продолжают оставаться на пике обсуждения проблемы в системе здравоохранения региона. Люди активно высказываются в соцсетях. Особенно возрос градус напряжения, связанный с этой темой, в контексте бравых отчётов руководства региона на VI Восточном экономическом форуме о качественной медицине.