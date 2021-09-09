Биробиджан, 9 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. За сутки от воды полностью освободилось село Доброе в Еврейской автономии. Остаются подтопленными в регионе 84 дома в 13 населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

75.mchs.gov.ru Паводок

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В подтопленных домах живут 188 человек, в том числе 34 ребёнка. Все жилые строения, в которые зашла вода, находятся в населённых пунктах Смидовичского района ЕАО. Помимо домов подтоплен 481 приусадебный участок и 14 отрезков автодорог общей протяжённостью 3912 метров.

В селе Кукелево водой размыло мост. В шести соцучреждениях села Ленинское — спортшколе, школе, сельхозтехникуме, районной больнице и двух детских садах — продолжает стоять вода. Река Амур остаётся на уровне выше отметки «опасное явление» возле сёл Ленинское и Нижнеспасское.

Ущерб от паводка в ЕАО предварительно оценили в 428 млн рублей. Обследованы 919 жилых домов, выплаты по 10 тыс. рублей получили 759 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, получили выплаты на сумму 72,4 млн рублей. Часть средств ещё не доведена до пострадавших.