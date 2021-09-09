Пекин, 9 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. 130-я сессия Кантонской ярмарки, должна начаться 15 октября в провинции Гуандун на юге Китая, с онлайн‑ и офлайн-мероприятиями, сообщил организатор, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

Gzdavidwong На Кантонской ярмарке импортно-экспортных товаров

Это будет первый раз, когда ярмарка возобновит автономную деятельность после трех предыдущих виртуальных мероприятий, проведенных в 2020 году и апреле 2021 года из-за COVID-19. Новая сессия будет посвящена теме «двойное обращение», которая относится к новой парадигме развития Китая, в которой внутренний и зарубежный рынки усиливают друг друга, а внутренний рынок является основой.

Ожидается, что около 100 000 экспонентов примут участие в онлайн-режиме, и более 200 000 покупателей будут приобретать товары на месте, сказал глава провинциального департамента торговли Чжан Цзиньсун.

Между тем, на мероприятии будет проведено 52 мероприятия по онлайн-продвижению, ориентированные на покупателей из 40 стран и регионов, сказал заместитель директора и генеральный секретарь ярмарки Чу Шицзя.

Кантонская ярмарка, основанная в 1957 году, считается важным барометром внешней торговли Китая. На 129-й сессии приняли участие около 26 000 компаний, представивших более 2,76 млн экспонатов.