Кемерово, 9 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области спустя неделю после начала учебного года по меньшей мере в шести школах выявлены случаи заражения коронавирусом. Ученики временно перестали посещать учреждения. Об этом сайту VSE42.Ru сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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«По данным ведомства, в каждой из шести школ по одному классу перевели на дистанционное обучение. В каких именно муниципалитетах были выявлены случаи заражения, в министерстве не уточнили», — отмечает СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на 8 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

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