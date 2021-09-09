Чебоксары, 9 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Чувашию поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 8 сентября в республику передано более 13 тыс. доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

В настоящее время в Чувашии прививку от COVID-19 сделали свыше 305 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) более 270 тыс. человек.

Напомним, в республике планируют привить около 590 тыс. жителей. По оценке властей, столько человек нужно вакцинировать для выработки коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 287 случаев заражения коронавирусом, вылечился 29 291 пациент, умерли 2093 человека.