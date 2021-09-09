Красноярск, 9 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае отопительный сезон начался в Норильске, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах, а также в ряде населённых пунктов Мотыгинского и Туруханского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Уточняется, что в 2021 году на подготовку к зиме предприятия ЖКХ и энергетики направили свыше 15 млрд рублей. Из краевого бюджета было выделено 440 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон стартовал с окраин.

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