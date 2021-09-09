Горно-Алтайск, 9 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле жертвами COVID-19 стали ещё два человека — 33-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Оба пациента проживали в Горно-Алтайске.

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число летальных исходов за весь период пандемии в регионе достигло 366. 319 из них скончались непосредственно от COVID-19, ещё 47 человек умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.