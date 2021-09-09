Вашингтон, 9 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Не менее 82 человек стали жертвами урагана «Ида», обрушившегося на северо-восток США, 8 сентября передала телекомпания CBS со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Пятая волна». реж Дж. Блэйксон. 2016. США После бури

Ранее сообщалось о 68 погибших от удара стихии. Больше всего жертв «Иды» числится в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Ураган также унес жизни в Пенсильвании и Луизиане.

Большинство погибших проживали в подвальных этажах зданий, которые оказались затоплены из-за наступления стихийного бедствия. Кроме того, многие жители Луизианы уже более семи дней остаются без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее департамент здравоохранения американского города Новый Орлеан объявил, что в Луизиане из-за последствий урагана «Ида» погибли по меньшей мере 26 человек.