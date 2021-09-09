Кемерово, 9 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области в летний оздоровительный сезон 2021 года работали 744 летние оздоровительные организации. В них отдохнули 80 тыс. детей и подростков. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

«Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,9% отдохнувших детей, слабый оздоровительный эффект — у 5,8%, отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,3%, — рассказали в ведомстве. — На морских побережьях отдохнуло 1,6 тыс. детей и подростков».

Роспотребнадзор провёл 531 проверку организаций отдыха и оздоровления. За нарушения, выявленные при проверках составлено 466 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 347 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 240 000 рублей. Остальные протоколы находятся в работе.