Чайковский, Пермский край, 9 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края местная жительница поплатилась за игнорирование собственных детей-школьников. Злостная неплательщица алиментов уже имеет судимость, однако выводов для себя не сделала, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

diegoattorney За решеткой

В службе судебных приставов отметили, что женщина лишена родительских прав. Прекрасно зная, где проживают взятые под опеку мальчики, за девять лет ни разу их не навестила, детьми не интересовалась, попыток оказать им материальную поддержку не предпринимала.

В канун 2020 года суд приговорил должницу к шести месяцам исправительных работ, но позже заменил это наказание на два месяца лишения свободы. Женщина продолжала вести беззаботный образ жизни. В результате сумма алиментного долга на каждого ребенка превысила 650 тысяч рублей, и было возбуждено уголовное дело.

«С учетом того, что исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, суд приговорил алиментщицу к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали судебные приставы.