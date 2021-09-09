Чебоксары, 9 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. После жаркого и сухого лета в Чувашии, как показывает статистика, осенью хотя бы один месяц бывает холоднее обычного. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь в Чебоксарах

По его словам, причиной резкого похолодания стал приход арктической воздушной массы. Во второй половине сентября её может сменить область высокого геопотенциала с центром над Скандинавией, обеспечив сухую погоду, но при этом сохранится холодный, северо-восточный ветер.

«Золотую осень» синоптик-любитель прогнозирует в октябре, когда регион может оказаться на западной периферии казахстанского антициклона. По предварительным данным, с 24 октября может установиться устойчивый снежный покров, высота которого к концу осени достигнет 15 сантиметров.

Ноябрь прогнозируется тёплым при условии восстановления западно-восточного переноса воздушных масс. По предварительным данным, в третьей декаде ноября может ударить 20-градусный мороз.