Шанхай, Китай, 9 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Китайская ассоциации пассажирских автомобилей сообщила, что объём продаж электромобилей Tesla в Китае вырос до 44,2 тыс. единиц в августе, или на 275% в годовом выражении. Об этом говорится в публикации на портале Sina.

Carlquinn Tesla Model 3

Всего за восемь месяцев 2021 года Tesla реализовала на мировых рынках свыше 250 тыс. электромобилей, из них больше половины (152,5 тыс.) приходится на Китай.

Отмечается, что успех Tesla во многом обеспечило предприятие по сборке машин в Шанхае. Оно запущено в конце 2019 года и сегодня выпускает седан Model 3 и кроссовер Model Y. По планам компании, в 2021 году этот завод выпустит 450 тыс. электромобилей.

Ранее источники сообщили, что продажи электромобилей Tesla в Китае резко сократились в июле 2021 года.