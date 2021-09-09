Биробиджан, 9 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области коронавирусом болеют 1002 человека, 185 из них госпитализированы. За сутки погибли ещё четверо, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября на основании данных оперативного штаба региона по коронавирусу.

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Ковидные госпитали региона заполнены почти на 70%. Пневмонию лечат 272 человека, в том числе 19 детей. На ИВЛ находится один пациент. Общее количество погибших жителей ЕАО за все время существования COVID-19 достигло 324, заболевших — 7300.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии жалуются, что получить медицинскую помощь в регионе очень трудно. Люди пишут о том, что сдавать ПЦР-тесты приходится платно, а добиваться госпитализации — с боем. Врачи к больным COVID-19 приходят в течении трёх недель. Выживают в ЕАО после коронавируса упорные, везучие и те, кто может позволить себе платное лечение и обследование в Хабаровске.