Тюмень, 9 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Тюмени с 20 сентября изменится размер платы за пользование некоторыми парковками. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Плату за парковки решили изменить после мониторинга их заполняемости. С 20 сентября на семи парковках произойдет снижение цены на пять рублей.

Час парковки на ул. Герцена будет стоить 35 рублей, на многоуровневой парковке на набережной реки Туры — 25 рублей, в центре на ул. Республики, 1 — 35 рублей, на ул. Ленина, 68/102 — 35 рублей, у дома №52 на ул. Герцена — 30 рублей, на ул. Первомайская, 14/1 — 30 рублей.

На парковке по ул. Ленина у здания администрации города Тюмени, размер платы увеличится до 45 рублей в час.

Многоуровневая парковка на набережной реки Туры по субботам и воскресеньям будет бесплатной. В будни плата взимается круглосуточно.