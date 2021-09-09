Львов, Украина, 9 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Свежие захоронения обнаружили у себя на огородах жители Львовской области на Украине. Об этом 8 сентября сообщил телеканал «Украина 24».

Кладбище

Скандальное происшествие случилось в одном из сёл, жительница которого после долгого отсутствия приехала на свой садовый участок и обнаружила в огороде свежие могилы. Женщина пояснила, что участки, на которых стали появляться захоронения, были отданы в 1992 году незрячим жителям села. Приватизировать же землю люди не спешили, некоторые получили право собственности только летом текущего года, когда захоронения уже появились на шести из 70 участках.

Директор расположенного неподалёку кладбища пояснил, что был вынужден выйти за территорию погоста из-за нехватки мест для захоронений в связи с возросшей из-за пандемии COVID-19 смертностью. При этом отмечается, что администрация кладбища делала захоронения на участках, несмотря на то, что земля была огорожена бетонным забором с тремя рядами колючей проволоки.

В настоящее время захоронения на спорной земле приостановлены. Как пояснил директор кладбища, исключение будет сделано лишь для тех, кто заблаговременно забронировал и оплатил место захоронения возле родственников.

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