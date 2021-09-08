Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Кинокомикс Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» побил рекорд фильма «Хэллоуин 2007», который снял Роб Зомби. Музыкант и режиссёр прокомментировал произошедшее 8 сентября на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильм «Хэллоуин»

Фильмы, выходящие в США в выходные празднования Дня труда (отмечается в первый понедельник сентября), обычно не собирают большую кассу, поэтому картине «Хэллоуин 2007» удавалось на протяжении многих лет удерживать первое место.

«Потребовалось 14 лет, но это, наконец, произошло! Большой Майк был выбит из верхней строчки Мастером Кинг-Фу. 14 лет — довольно хороший результат», — написал Зомби.

https://www.instagram.com/p/CTiH_HXpSkg/

Ранее СМИ сообщили, что картина «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрала в США $29,6 млн в первый день проката, $75 млн в первые три дня после премьеры и $90 млн за все праздничные выходные (3−6 сентября 2021 года). Премьера фильма «Хэллоуин 2007» состоялась 31 августа 2007 года, при бюджете $15 млн сумма мировых кассовых сборов картины составила $90,2 млн.