Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 58 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 176, из которых 49% приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 за сутки 33 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 273 человека.